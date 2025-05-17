Кубок Англии. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 1:0. Сенсация в финале

Накануне финала Кубка Англии главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер говорил о том, что его команда сделает все возможное для того, чтобы выиграть трофей. Австрийский специалист возглавил команду в конце прошлого сезона, а в этом году привел "орлов" к тому, о чем не так давно болельщики могли лишь мечтать. "Кристал Пэлас" завоевал первый трофей за свою 119-летнюю историю. История была написана на глазах 90 тысяч фанатов на "Уэмбли"!

Номинальные хозяева этого матча заметно нервничали в начале игры, защитники иногда допускали ошибки, которыми сразу же пытались воспользоваться футболисты "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиола доминировала над оппонентом почти по всем статистическим показателям, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить. Эрлинг Холанд имел свой первый острый момент еще на 6-й минуте, но Дин Хендерсон выполнил прекрасный сейв, не позволив норвежцу открыть счет. А уже через десять минут после этого забить удалось "Кристал Пэлас"! Несмотря на то, что мяч преимущественно был у "горожан", лондонцы сделали то, что они умеют делать лучше всего — огорчили соперника после контрвыпада. В протокол свое имя записал Эберечи Эзе, который удачно откликнулся на прострел от Даниэля Муньоса. Одним касанием английский полузащитник отправил мяч в сетку ворот «небесно-голубых», точно пробив мимо Штефана Ортеги.

После этого игроки "Кристал Пэлас" создали еще один опасный момент, однако Исмаила Сарр на этот раз не сумел разобраться в штрафной площадке и удвоить преимущество своей команды. "Кристал Пэлас" пытался успокоиться, а футболисты "Сити" старались восстановить паритет. Прекрасная возможность это сделать была у команды Пепа Гвардиолы на 33-й минуте, когда главный арбитр матча Стюарт Аттвелл назначил пенальти в ворота "орлов" за фол Тайрика Митчелла против Бернарду Силвы. Сначала к мячу подошел Холанд, но позже он отдал мяч Омару Мармушу. Египтянин не реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, потому что его удар отразил Хендерсон, а тысячи фанатов лондонской команды на "Уэмбли" в одно мгновение сорвались в бешеном порыве эмоций со своих мест и подняли невероятный шум.

Преимущество в первом тайме было полностью на стороне "Манчестер Сити", однако они не смогли реализовать свои моменты, в отличие от "Кристал Пэлас". Во втором тайме, очевидно, Пепу Гвардиоле нужно было что-то менять, если его не устраивала такая игра, а фаны "горожане" от такого футбола своих фаворитов вряд ли были в восторге.

Действительно, футболисты в голубой форме начали действовать активнее в начале второй сорокапятиминутки, а футболисты "Кристал Пэлас" не играли в какой-то изобретательный футбол, плотно располагаясь у собственных ворот, но об атаке "орлы" не забывали. Команде Гвардиолы было сложно пройти защиту соперника, даже после того, когда значительно увеличилось количество разрезных передач от ведущих плеймейкеров "Манчестер Сити". Лондонцы под давлением не только оборонялись, а даже смогли забить второй раз, правда гол Муньоса был отменен из-за офсайда. После такого не слишком приятного эпизода подопечные титулованного испанского специалиста стали давить еще сильнее на "орлов" во втором тайме, однако лишь два удара из 15 попыток были направлены в створ ворот Хендерсона, который отразил их все. Всего на его счету шесть сейвов в этом матче. Его можно смело назвать одним из героев этого финала. Также хочется отметить надежную игру в защите от Муньоса, который также подключался к атаке, отметившись одним ассистом.

Первый острый момент во втором тайме от "Манчестер Сити", к слову, возник аж на 82-й минуте, когда дебютант в составе "горожан" Клаудио Эчеверри пробивал по воротам из пределов штрафной площадки. За десять компенсированных минут до второго тайма игроки "Сити", несмотря на давление, не сумели забить и проиграли в финале Кубка Англии второй раз подряд.

Отметим, что "Кристал Пэлас", благодаря победе в Кубке Англии, сыграет в следующем сезоне в основном этапе Лиги Европы, а также сойдется с "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии. "Манчестер Сити" нужно за два тура до конца сезона в АПЛ побороться за место в топ-5, если они хотят выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Финал Кубка Англии, 2024/25

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Эзе (16)

*На 36-й минуте Омар Мармуш не реализовал пенальти (вратарь)

**На 58-й минуте гол Даниэля Муньоса был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Гехи (Лерма, 61), Лакруа, Ричардс — Митчелл, Камада, Уортон (Хьюз, 87), Муньос — Эзе, Сарр — Матета (Нкетиа, 78)

"Манчестер Сити": Ортега — О'Райли, Гвардиол, Диаш, Аканджи — Де Брюйне, Силва (Гюндоган, 88) — Доку, Мармуш (Эчеверри, 76), Савиньо (Фоден, 76) — Холанд

Предупреждения: Хендерсон (90+1) — О'Райли (66), Силва (75), Диаш (82), Де Брюйне (85), Эчеверри (90+4)