Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ньюкасл" является едва ли не главным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов среди всех клубов, ведущих за это борьбу. Вот только последние туры не очень радуют графиком. Вот сейчас нужно ехать в гости в "Арсенал", который будет играть последний домашний матч в этом сезоне. Матч точно будет непростым.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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