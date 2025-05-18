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Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау и его лигочемпионские амбиции
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" является едва ли не главным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов среди всех клубов, ведущих за это борьбу. Вот только последние туры не очень радуют графиком. Вот сейчас нужно ехать в гости в "Арсенал", который будет играть последний домашний матч в этом сезоне. Матч точно будет непростым.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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