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Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Последний матч для "ирисок" на "Гудисон Парк"

Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" покидает свою историческую арену после этого сезона. Теперь у них новый стадион и последний матч на "Гудисон Парк" пройдет уже сегодня, они будут принимать у себя дома Саутгемптон. Вряд ли игроки имеют какое-нибудь моральное право не подарить болельщикам победу в такой день. Поэтому это будет особая игра для Миколенко и компании, давление немалое.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 14:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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