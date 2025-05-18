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Эвертон – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Последний матч для "ирисок" на "Гудисон Парк"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" покидает свою историческую арену после этого сезона. Теперь у них новый стадион и последний матч на "Гудисон Парк" пройдет уже сегодня, они будут принимать у себя дома Саутгемптон. Вряд ли игроки имеют какое-нибудь моральное право не подарить болельщикам победу в такой день. Поэтому это будет особая игра для Миколенко и компании, давление немалое.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая. 14:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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