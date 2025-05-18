Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если в этом матче "молотобойцы" обыграют "Ноттингем Форест", то почти наверняка "лесники" потеряют даже математические шансы на попадание в топ-5 и последний тур для них превратится в формальность. Здесь нужно только побеждать, чтобы реально оставлять шансы на топ-5, даже ничьей будет мало.

Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 16:15. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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