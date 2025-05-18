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Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту не имеет права на ошибку

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Если в этом матче "молотобойцы" обыграют "Ноттингем Форест", то почти наверняка "лесники" потеряют даже математические шансы на попадание в топ-5 и последний тур для них превратится в формальность. Здесь нужно только побеждать, чтобы реально оставлять шансы на топ-5, даже ничьей будет мало.

Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 16:15. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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