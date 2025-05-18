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Вест Хэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нуну Эшпириту Санту не имеет права на ошибку
Getty Images / Global Images Ukraine
Если в этом матче "молотобойцы" обыграют "Ноттингем Форест", то почти наверняка "лесники" потеряют даже математические шансы на попадание в топ-5 и последний тур для них превратится в формальность. Здесь нужно только побеждать, чтобы реально оставлять шансы на топ-5, даже ничьей будет мало.
Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая. 16:15. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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