Битва за трофей. Известны стартовые составы на финал Кубка Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Сити

В финале 144-го розыгрыша Кубка Англии встретятся "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Команды объявили стартовые составы на матч.

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Гехи - Муньос, Вортон, Камида, Митчелл - Сарр, Эзе - Матета.

"Манчестер Сити": Ортега - Аканджи, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Бернарду Силва, Де Брюйне - Савиньо, Мармуш, Доку - Холанд.

How your #EmiratesFACup Finalists start today ???? pic.twitter.com/03YUDFLb9K — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

Этот поединок начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за ходом событий в игре в матч-центре UA-Футбол.