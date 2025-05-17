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Битва за трофей. Известны стартовые составы на финал Кубка Англии между Кристал Пэлас и Манчестер Сити
Номинальные гости с Ортегой в воротах
Фото - thefa.com
В финале 144-го розыгрыша Кубка Англии встретятся "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Команды объявили стартовые составы на матч.
"Кристал Пэлас": Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Гехи - Муньос, Вортон, Камида, Митчелл - Сарр, Эзе - Матета.
"Манчестер Сити": Ортега - Аканджи, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Бернарду Силва, Де Брюйне - Савиньо, Мармуш, Доку - Холанд.
How your #EmiratesFACup Finalists start today ???? pic.twitter.com/03YUDFLb9K— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025
Этот поединок начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за ходом событий в игре в матч-центре UA-Футбол.
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