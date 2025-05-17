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Полузащитник Байера близок к трансферу в английский гранд, - Романо
Неожиданно, не так ли?
Sky Sports
Полузащитник "Байера" близок к трансферу в английский гранд.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Фримпонг близок к присоединению к "Ливерпулю". Английский клуб уведомил "Байер" о готовности выплатить отступные футболиста в размере 35 млн евро.
Сейчас назначается дата медосмотра. Планируется, что футболист подпишет контракт с "мерсисайдцами"" до 2030 года.
Джереми Фримпонг играет на позиции правого полузащитника. Однако есть опыт выступлений на позиции правого защитника.
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В этом сезоне Фримпонг сыграл в 48-ми матчах "Байера", в которых отметился 5-ю голами и 12-ю голевыми передачами.
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