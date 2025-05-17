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Полузащитник Байера близок к трансферу в английский гранд, - Романо

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Неожиданно, не так ли?

Полузащитник Байера близок к трансферу в английский гранд, - Романо

Sky Sports

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Полузащитник "Байера" близок к трансферу в английский гранд.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Фримпонг близок к присоединению к "Ливерпулю". Английский клуб уведомил "Байер" о готовности выплатить отступные футболиста в размере 35 млн евро.

Сейчас назначается дата медосмотра. Планируется, что футболист подпишет контракт с "мерсисайдцами"" до 2030 года.

Джереми Фримпонг играет на позиции правого полузащитника. Однако есть опыт выступлений на позиции правого защитника.

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В этом сезоне Фримпонг сыграл в 48-ми матчах "Байера", в которых отметился 5-ю голами и 12-ю голевыми передачами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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