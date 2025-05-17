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Впервые с 2021 года. Нападающий Манчестер Сити не реализовал пенальти в матче Кубка Англии

Англия
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Корни дают о себе знать

Впервые с 2021 года. Нападающий Манчестер Сити не реализовал пенальти в матче Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" не реализовал пенальти в матче Кубка Англии.

На 35-й минуте "горожане" заработали право на пробитие пенальти. К точке подошёл Омар Мармуш. Пробил по свистку, однако вратарь "Кристал Пэлас" парировал удар.

Ему удалось сохранить ворота сухими после попыток "Манчестер Сити" открыть счёт.

Это первый нереализованный пенальти египтянина с 2021 года. Тогда Мармуш в матче Бундеслиги не забил "Вольфсбургу".

Хендерсон же отразил 10-й пенальти в своей карьере. К слову Дин Хендерсон – воспитанник "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" борются за трофей Кубка Англии. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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