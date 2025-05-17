  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Финал. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0. Обзор матча

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Финал. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0. Обзор матча

Англия

Историческая победа

Кубок Англии. Финал. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Орлы" достаточно быстро вышли вперед. После перерыва автор ассиста Даниэль Муньос мог удвоить преимущество лондонской команды, но судья зафиксировал офсайд. "Горожане" нанесли 23 удара и не реализовали пенальти. Начиная с экватора второго тайма, у "небесно-голубых" начали сдавать нервы и футболисты заработали 5 желтых карточек.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Англии. Финал

Стадион Уэмбли (Лондон)

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0

Гол: Эзе, 16

Незабитый пенальти: Мармуш, 36

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2025
yellow-arrow
Подстава. Команды Забарного и Ярмолюка потеряли шансы на еврокубки
Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости