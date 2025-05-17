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Кубок Англии. Финал. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0. Обзор матча
Историческая победа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Орлы" достаточно быстро вышли вперед. После перерыва автор ассиста Даниэль Муньос мог удвоить преимущество лондонской команды, но судья зафиксировал офсайд. "Горожане" нанесли 23 удара и не реализовали пенальти. Начиная с экватора второго тайма, у "небесно-голубых" начали сдавать нервы и футболисты заработали 5 желтых карточек.
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Кубок Англии. Финал
Стадион Уэмбли (Лондон)
Гол: Эзе, 16
Незабитый пенальти: Мармуш, 36
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