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Кристал Пэлас стал 45-м обладателем Кубка Англии. Манчестер Сити – среди лидеров по поражениям в финале
Трофей получил андердог
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Список триумфаторов соревнования расширился. "Кристал Пэлас" стал 45-м обладателем FA Cup, сделав это с третьей попытки. "Орлы" уступали в борьбе за кубок в сезонах 1989/90 и 2015/16. Стоит отметить, что 21 победитель турнира до сих пор не повторял свой успех.
"Манчестер Сити" потерпел седьмое поражение в финале Кубка Англии. Только "Ньюкасл" и "Челси" (8), а также "Манчестер Юнайтед" (9) проигрывали чаще в решающей встрече. "Горожане" провели 14-й финал – это пятый показатель в истории FA Cup.
Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер выиграл третий трофей в тренерской карьере. Вместе с "Айнтрахтом" он побеждал в Кубке Германии и Лиге Европы.
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