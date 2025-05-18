Манчестер Сити предложил за игрока Милана 50 миллионов

"Милан" отклонил первое предложение "Манчестер Сити" по Тиджани Рейндерсу.

Как стало известно Teamtalk, английский клуб предложил "россонери" 50 миллионов фунтов стерлингов за нидерландского полузащитника, однако итальянцы оценивают одного из своих ведущих игроков гораздо выше. Переговоры между клубами будут продолжаться.

Тиджани Рейндерс в этом сезоне принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и исполнил 5 ассистов.