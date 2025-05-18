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Манчестер Сити предложил за игрока Милана 50 миллионов

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Нидерландец нужен Пепу

Манчестер Сити предложил за игрока Милана 50 миллионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" отклонил первое предложение "Манчестер Сити" по Тиджани Рейндерсу.

Как стало известно Teamtalk, английский клуб предложил "россонери" 50 миллионов фунтов стерлингов за нидерландского полузащитника, однако итальянцы оценивают одного из своих ведущих игроков гораздо выше. Переговоры между клубами будут продолжаться.

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Тиджани Рейндерс в этом сезоне принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и исполнил 5 ассистов.

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Серия А АПЛ Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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