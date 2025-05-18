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Вратарь Кристал Пэлас высказался об отбитом пенальти в Кубке Англии
Ему, можно сказать, повезло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Кристал Пэлас" высказался об отбитом пенальти в Кубке Англии
Дин Хендерсон после матча с "Манчестер Сити" рассказал, что, если бы у точки стоял Холанд – ему было бы сложнее отбить. Но норвежский нападающий отдал это право Мармушу.
"Холанд мог бы сыграть лучше — я не был уверен, в какую сторону двигаться. Он отдал его Мармушу, и я знал, куда он направляется. Я знал, что отобью его", - заявил вратарь.
Напомним, что Хендерсон отбил свой 10-й пенальти в карьере в матче против "Манчестер Сити".
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К слову, "Кристал Пэлас" выиграл свой первый трофей Кубка Англии в истории.
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