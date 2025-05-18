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Вратарь Кристал Пэлас высказался об отбитом пенальти в Кубке Англии

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Ему, можно сказать, повезло

Вратарь Кристал Пэлас высказался об отбитом пенальти в Кубке Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Кристал Пэлас" высказался об отбитом пенальти в Кубке Англии

Дин Хендерсон после матча с "Манчестер Сити" рассказал, что, если бы у точки стоял Холанд – ему было бы сложнее отбить. Но норвежский нападающий отдал это право Мармушу.

"Холанд мог бы сыграть лучше — я не был уверен, в какую сторону двигаться. Он отдал его Мармушу, и я знал, куда он направляется. Я знал, что отобью его", - заявил вратарь.

Напомним, что Хендерсон отбил свой 10-й пенальти в карьере в матче против "Манчестер Сити".

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К слову, "Кристал Пэлас" выиграл свой первый трофей Кубка Англии в истории.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Дин Хендерсон Эрлинг Холанд Омар Мармуш
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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