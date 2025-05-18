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Прощальный матч на Гудисоне. Эвертон принимает Саутгемптон. Вышел ли Миколенко в старте?
Матч начнётся в 14:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 37-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Саутгемптон".
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут.
Your Toffees for the final #PL game at Goodison! ????#EVESOU #EndOfAnEra pic.twitter.com/r7QCZevw31— Everton (@Everton) May 18, 2025
В этом сезоне Виталий Миколенко отыграл 33 матча в АПЛ, в которых отметился голом и голевой передачей.
Заметим, что это последний матч АПЛ на "Гудисон Парке". На этом поле "Эвертон" играл с 1892 года. Со следующего сезона клуб Виталия Миколенко переезжает на новый "Эвертон Стэдиум".
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До поединка "Эвертон" занимает 13-е место в турнирной таблице, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю баллами.
Матч начнётся в 14:00 по киевскому времени.
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