Прощальный матч на Гудисоне. Эвертон принимает Саутгемптон. Вышел ли Миколенко в старте?

В 37-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Саутгемптон".

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел с первых минут.

В этом сезоне Виталий Миколенко отыграл 33 матча в АПЛ, в которых отметился голом и голевой передачей.

Заметим, что это последний матч АПЛ на "Гудисон Парке". На этом поле "Эвертон" играл с 1892 года. Со следующего сезона клуб Виталия Миколенко переезжает на новый "Эвертон Стэдиум".

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До поединка "Эвертон" занимает 13-е место в турнирной таблице, "Саутгемптон" - 20-й с 12-ю баллами.

Матч начнётся в 14:00 по киевскому времени.