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Артета считает, что его команде в этом сезоне помешали травмы и карточки
Снова не первые, но хорошо, что не четвертые
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Микель Артета о причинах, почему "Арсенал" не выиграл Английскую Премьер-лигу.
Главный тренер "канониров" поделился своими мыслями, почему первая ступень чемпионата до сих пор не подчинилась его подопечным.
Красные карточки и травмы – это точно помешало. Были ли мы гораздо ближе, если бы не они? Для меня ответ, без сомнения, да – цитирует слова тренера Sky Sports.
Его команда занимает второе место и сегодня сыграет один из ключевых матчей этого сезона против "Ньюкасла", который отстает от "Арсенала" на два очка.
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