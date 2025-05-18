  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета считает, что его команде в этом сезоне помешали травмы и карточки

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета считает, что его команде в этом сезоне помешали травмы и карточки

Англия

Снова не первые, но хорошо, что не четвертые

Артета считает, что его команде в этом сезоне помешали травмы и карточки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета о причинах, почему "Арсенал" не выиграл Английскую Премьер-лигу.

Главный тренер "канониров" поделился своими мыслями, почему первая ступень чемпионата до сих пор не подчинилась его подопечным.

Красные карточки и травмы – это точно помешало. Были ли мы гораздо ближе, если бы не они? Для меня ответ, без сомнения, да – цитирует слова тренера Sky Sports.

Читайте такжеАрсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Его команда занимает второе место и сегодня сыграет один из ключевых матчей этого сезона против "Ньюкасла", который отстает от "Арсенала" на два очка.

По теме
yellow-arrow
Целая эпоха. Как Эвертон прощается со своим стадионом
yellow-arrow
Прощальный матч на Гудисоне. Эвертон принимает Саутгемптон. Вышел ли Миколенко в старте?
yellow-arrow
Манчестер Сити предложил за игрока Милана 50 миллионов
Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости