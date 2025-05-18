Артета считает, что его команде в этом сезоне помешали травмы и карточки

Микель Артета о причинах, почему "Арсенал" не выиграл Английскую Премьер-лигу.

Главный тренер "канониров" поделился своими мыслями, почему первая ступень чемпионата до сих пор не подчинилась его подопечным.

Красные карточки и травмы – это точно помешало. Были ли мы гораздо ближе, если бы не они? Для меня ответ, без сомнения, да – цитирует слова тренера Sky Sports.

Его команда занимает второе место и сегодня сыграет один из ключевых матчей этого сезона против "Ньюкасла", который отстает от "Арсенала" на два очка.