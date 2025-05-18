Целая эпоха. Как Эвертон прощается со своим стадионом

Сегодня в 14 часов "Эвертон" матчем против "Саутгемптона" прощается со своей домашней ареной "Гудисон Парк". В следующем сезоне команда будет играть на новом стадионе, который так и называется "Эвертон".

Причины переезда

Причины переезда банальны. Стадион стареет - поддерживать его эксплуатацию с каждым годом становится все дороже. Он перестает соответствовать нормам безопасности. А главное - спрос от болельщиков. Желающих посещать матчи любимого клуба становится больше. Если "Гудисон Парк" вмещает 39414 зрителей, то новый стадион "Эвертон" будет вмещать 52888 зрителей.

Футбольные матчи на "Гудисон Парк", как вклад в футбольную историю Англии

"Гудисон Парк" один из старейших стадионов в Англии. Его открыли 24 августа 1892 года. Только пять команд АПЛ имеют более старые стадионы. Это "Вулверхэмптон" (1889), земляки из "Ливерпуля" ("Энфилд", 1884), "Бьорнли" ("Терф Мур", 1883), "Челси" и его "Стэмфорд Бридж" (1877) и стадион "Бремолл Лейн", на котором играет "Шеффилд Юнайтед" (1855).

За эти 132 года на стадионе было сыграно 2791 игру. Из них 2327 матчей высших дивизионов Англии. Это наибольшее количество матчей среди всех стадионов Англии. "Гудисон Парк" принимал и финалы кубка Англии:

1894 год "Ноттс Каунти" - "Болтон Вондерерс" (4:1)

1910 год переигровка финала "Ньюкасл" - "Барнсли" (2:1)

В 1966 году стадион принимал 5 матчей чемпионата мира. Три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал.

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Несколько необычных фактов о стадионе

"Гудисон Парк" уникален еще и тем, что прямо на территории стадиона находится действующая англиканская Церковь Святого Луки. Она располагается между трибунами Гудисон-роуд и Глэдис-стрит. Церковь является одним из символов футбольного клуба. Из-за воскресных служб "Эвертон" не проводил ранние матчи по воскресеньям.

Под футбольным полем похоронено около восьми сотен урн с прахом, как болельщиков клуба, так и нескольких легендарных игроков команды, например, Дикси Дина. В 2004 году клуб в связи с нехваткой места для новых урн был вынужден отказаться от практики захоронения под полем стадиона.

Будущее стадиона

Изначально в планах было разрушение стадиона и строительство на его месте элитной недвижимости. Но эти планы переиграли. Со следующего сезона на стадионе будет играть женская команда "Эвертона".