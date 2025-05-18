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Холанд дал деньги болельщикам ради подарка для Де Брюйне

Англия

Игра прошла не по плану

Холанд дал деньги болельщикам ради подарка для Де Брюйне

Eurosport

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Эрлинг Холанд пожертвовал 5000 евро болельщикам "Манчестер Сити", чтобы помочь создать юмористический баннер в честь Кевина Де Брюйне перед финалом Кубка Англии и подбодрить партнера.

Напомним, этот матч стал последним финалом, который Кевин сыграет за клуб из голубой части Манчестера.

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Однако, к сожалению, для бельгийца и его команды, они уступили в этой игре "Кристалл Пелас" со счетом 1:0, и Кубок Англии забрали себе "орлы".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Денис Снигур
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