Холанд дал деньги болельщикам ради подарка для Де Брюйне

Эрлинг Холанд пожертвовал 5000 евро болельщикам "Манчестер Сити", чтобы помочь создать юмористический баннер в честь Кевина Де Брюйне перед финалом Кубка Англии и подбодрить партнера.

Erling Haaland donated €5,000 to Man City fans to help create a tifo honouring Kevin De Bruyne ahead of the FA Cup final, his last cup final for the club.



The game didn’t go as planned ???? pic.twitter.com/mmd8GIYHkp