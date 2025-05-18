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Холанд дал деньги болельщикам ради подарка для Де Брюйне
Игра прошла не по плану
Eurosport
Эрлинг Холанд пожертвовал 5000 евро болельщикам "Манчестер Сити", чтобы помочь создать юмористический баннер в честь Кевина Де Брюйне перед финалом Кубка Англии и подбодрить партнера.
Erling Haaland donated €5,000 to Man City fans to help create a tifo honouring Kevin De Bruyne ahead of the FA Cup final, his last cup final for the club.— ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2025
The game didn’t go as planned ???? pic.twitter.com/mmd8GIYHkp
Напомним, этот матч стал последним финалом, который Кевин сыграет за клуб из голубой части Манчестера.
Однако, к сожалению, для бельгийца и его команды, они уступили в этой игре "Кристалл Пелас" со счетом 1:0, и Кубок Англии забрали себе "орлы".
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