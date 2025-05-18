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Близок к переходу к гранду. Полузащитник Байера сегодня вылетит в Англию
Осталось немножко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Байера" сегодня вылетит в Англию.
По информации журналиста Mail Sport Льюиса Стелли, Джереми Фримпонг сегодня вылетает в Англию. Игрок в понедельник пройдёт медосмотр.
Напомним, что "Ливерпуль" уведомил "Байер" о готовности выплатить отступные за Фримпонга в размере 35 млн евро. Футболист подпишет контракт с английским клубом на 5 лет.
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Фримпонг может играть как на позиции правого полузащитника, так и правого защитника. В этом сезоне футболист сыграл в 48-ми матчах "Байера", в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.
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