АПЛ. Эвертон - Саутгемптон 2:0. Красивое прощание с легендарным Гудисон Парк

Это был главный день в сезоне для всех болельщиков "Эвертона", они прощались с "Гудисон Парк", поскольку переезжают в следующем сезоне на новую арену. В таком матче "ириски" просто не могли позволить себе что-то, кроме победы. Да еще и соперник, который уже вылетел и не имеет мотивации, поэтому все условия для хорошего ливерпульского дня были созданы.

В стартовом составе вышел Виталий Миколенко, также там оказался травмированный Шеймус Коулман. Возрастной капитан команды, который вышел на поле и отыграл символические 18 минут, чтобы все же принять участие в таком легендарном для клуба матче. Ну и что говорить о самой игре? Тотальное преимущество хозяев, которое они конвертировали в голы уже в первом тайме.

Классные атаки начались с первых минут, очень активно показывали себя Бету и Дукуре, уже вторая атака завершилась взятием ворот. Это Илиман Ндиай протащил круглого из глубины и пробил из-за пределов штрафной точно в дальний угол. Очень стильное взятие ворот.

По ходу тайма Норберту Бету мог оформлять как минимум дубль, но то он забивал из небольшого офсайда, то просто не хватало точности и силы его ударам. "Саутгемптон" практически не выходил на чужую половину поля и просто терпел, пытаясь как-то остановить активное давление на собственные ворота. А под конец первого тайма великолепный пас из глубины принял все тот же Илиман Ндиай, он обыграл вратаря и отправил круглого в сетку ворот. 2:0.

Во втором тайме хозяева уже не так агрессивно атаковали, а скорее пытались не пропустить, такой день хотелось завершить без пропущенных голов. На самом деле, некоторую опасность создать "святым" все же удалось, в один момент только Брантуэйт выбивал круглого, который летел уже в пустые ворота. А иногда Пикфорд неплохо спасал. Но удержать свою сухую победу им удалось.

По-другому в этот день быть просто не могло. Это победа в последнем матче на "Гудисон Парк", великолепный матч от команды и в частности от Миколенко. Этот стадион уходит в историю и этот матч уже также "Эвертон" набирает 45 очков и остается на 13-й строчке. "Саутгемптон" уже давно вылетел, они остаются последними, здесь без вариантов.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" — "Саутгемптон" 2:0

Голы: Ндиай (6, 45+2)

"Эвертон": Пикфорд — Коулман (Янг, 18), О'Брайен, Брантуэйт (Кин, 74), Миколенко — Гарнер, Гейе — Ндиай, Дукуре (Алькарас, 65), Макнил (Гаррисон, 65) — Бету (Калверт-Льюин, 75)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Стивенс, Гарвуд-Беллис (Санда, 82), Вуд (Арчер, 60) — Бри, Даунс, Арибо (Смоллбоун, 60), Веллингтон — Диблинг (Робинсон, 68), Фернандеш — Сулемана (Стюарт, 60)

Предупреждения: Гарнер (88) – Даунс (80)