АПЛ. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники все еще в борьбе за ЛЧ

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

"Вест Хэм" в прошлом туре одержал победу над "Манчестер Юнайтед" - первую за долгое время. Однако сегодня "молотобойцы" встречались с более мотивированным и качественным соперником. "Ноттингем Форест" сохраняет шансы на Лигу чемпионов, поэтому именно "лесники" были фаворитами.

Очень и очень ярко начали команды. Уже к 10 минуте дважды в игру вступал Селс, еще раз спасал Ареола. А на 11-й минуте гости открыли счет во встрече.

Помог им тот же голкипер “Вест Хэма”. Ареола обрезался во время передачи, которую перехватил Гиббс-Уайт. Практически сразу пробил полузащитник чуть ли не в пустые ворота. Во втором подряд матче забил Морган. В общей сложности это его 15 результативное действие в текущем чемпионате (7+8).

A moment Alphonse Areola won't want to see again ????



The goalkeeper's pass is cut out by Morgan Gibbs-White, and the @NFFC playmaker does the rest before celebrating with Taiwo Awoniyi's shirt #WHUNFO pic.twitter.com/04kAhJMmgD