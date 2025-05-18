  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники все еще в борьбе за ЛЧ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники все еще в борьбе за ЛЧ

Англия
Обновлено

Подопечные Поттера возвращаются к поражениям

АПЛ. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники все еще в борьбе за ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

"Вест Хэм" в прошлом туре одержал победу над "Манчестер Юнайтед" - первую за долгое время. Однако сегодня "молотобойцы" встречались с более мотивированным и качественным соперником. "Ноттингем Форест" сохраняет шансы на Лигу чемпионов, поэтому именно "лесники" были фаворитами.

Очень и очень ярко начали команды. Уже к 10 минуте дважды в игру вступал Селс, еще раз спасал Ареола. А на 11-й минуте гости открыли счет во встрече.

Помог им тот же голкипер “Вест Хэма”. Ареола обрезался во время передачи, которую перехватил Гиббс-Уайт. Практически сразу пробил полузащитник чуть ли не в пустые ворота. Во втором подряд матче забил Морган. В общей сложности это его 15 результативное действие в текущем чемпионате (7+8).

После этого игра затихла. Лишь на 25-й минуте о себе в атаке напомнили команды. Гости выполнили угловой, во время которого удар Вуда полетел в штангу. Это был последний настоящий момент до перерыва.

Во втором тайме началось все с очень близкого к цели удара Цоуфала. Но забил снова "Ноттингем Форест". Помог им стандарт: Эланга навесил с фланга, центрбэк Миленкович точно пробил. Пятый гол в текущем сезоне АПЛ для защитника.

После 0:2 хозяева полетели вперед. Сильное давление от них было. И вслед за тремя нереализованными моментами они отличились в чужих воротах. Здесь тоже ошибка от защитников гостей: точно сбросили на Боуэна, который сразу же наказал. В третьем подряд матче отличился Джеррод.

Арбитр добавил ко встрече целых 11 минут. Более того, команды переиграли до 106 минуты, еще и спор устроили на исходе встречи – в итоге судья раздал четыре желтых.

"Ноттингем Форест" и дальше идет на седьмом месте. В финальном туре будет “Челси” в домашнем матче. Там может решиться судьба пятой путевки в Лигу чемпионов. Все же, конечно, тоже зависит и от соперников.

"Вест Хэм" – "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Боуэн 86 – Гиббс-Уайт 11, Миленкович 61

“Вест Хэм”: Ареола – Тодибо, Килман, Крессвелл (Альварес 59) – Цоуфал, Ворд-Праус (Соллер 59), Г. Родригес (Лукас Пакета 59), Ван-Биссака – Соучек (Фюллькруг 58) – Боуэн, Кудус (Луис Гильерме 79)

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс – Сангаре (Морату 83), Андерсон (Хадсон-Одой 83) – Домингес (Йейтс 90+5), Гиббс-Уайт (Данила 83), Эланга

Предупреждения: Цоуфал 45+2, Г. Родригес 57, Лукас Пакета 76, Тодибо 90, Альварес 90+16, Солер 90+16 – Андерсон 52, Мурілло 90+15, Морату 90+15

По теме
yellow-arrow
Ярмолюк отыграл 75 минут в матче АПЛ. Какие оценки получил?
yellow-arrow
АПЛ. Перестрелка с Ярмолюком в Лондоне и нестареющий Джейми Варди в Лестере
yellow-arrow
Матч лидеров АПЛ. Арсенал принимает Ньюкасл. Вышел ли Зинченко в старте?
Ноттингем Форест Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости