АПЛ. Арсенал – Ньюкасл 1:0. Райс наконец-то отправляет канониров в Лигу Чемпионов

Матч, который был чрезвычайно важным для "сорок" и буквально слегка важным для "Арсенала". Команда Микеля Артеты все еще не гарантировала себе место в Лиге Чемпионов накануне и даже в случае поражения, у них еще оставался последний тур с "Саутгемптоном", поэтому решение всех вопросов можно было перенести. "Ньюкасл" точно ничего переносить не мог. Если они хотели улучшить свои шансы на финиш в топ-5, надо побеждать.

Не так просто это делать, когда выезд в Лондон обходится без главного нападающего. Александер Исак пропускал этот матч из-за травмы, о чем стало известно лишь накануне матча. Несмотря на это, начало игры и вообще первый тайм был за "сороками". В их быстрых действиях виднелась агрессия и желание. Они банально перебегали "Арсенал" в первой половине встречи.

Давид Рая точно является главным героем местных трибун за первые 45 минут, сразу несколько неплохих возможностей он ликвидировал, это касается и удара от Ливраменто, который сместился с фланга для удара из-за пределов штрафной, Уилсона, который пробивал хоть и с острого угла, впрочем очень остро. Да и несколько других полумоментов было у гостей, не хватало немного удачи. Спас голкипер "канониров" свою команду в момент, когда трудно складывалось все на поле.

"Арсенал" также несколько раз угрожал чужим воротам, в основном после стандартов. Но рисунок игры изменился во втором тайме. Кажется, здесь уже просто не хватило энергии "сорокам", а хозяева этим прекрасно воспользовались. Мяч в основном был у лондонцев, они контролировали темп, немного его снизив и начали играть в комфортный и привычный для себя футбол. После нескольких небольших шансов прилетел и гол в ворота Ника Поупа. Перехват на чужой половине поля и Сака, который с фланга отдал в центр перед штрафной площадкой на Райса, тот долго не думал и пробил в дальний угол ворот очень точно. 1:0 и как будто логичный гол, учитывая ход второй половины встречи.

"Ньюкасл" был прибит, но нужно было как-то реагировать на пропущенный гол. Мгновенной не последовало, но через 10 минут гости все же вернули себе небольшую инициативу. Тут стоит отметить, что и команда Артеты начала играть по счету и больше рассчитывала на контратаки, поэтому такой рисунок на поле мы и получили. Сказать, что замены Эдди Хау что-то изменили или у "сорок" были какие-то острые моменты, то нет.

"Арсенал" очень спокойно засушил эту игру и довел все до логического завершения с минимальной победой. Мастерски и непринужденно, на классе. Прагматичный футбол дал результат, который теперь гарантирует лондонцам второе место и участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Для "Ньюкасла" это поражение означает, что желательно выигрывать в последнем туре с "Эвертоном", иначе у них могут быть проблемы и есть шанс пролететь мимо Лиги Чемпионов.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Арсенал" — "Ньюкасл" 1:0

Гол: Райс (55)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба (Калафиори, 46), Кивиор, Льюис-Скелли — Эдегор (Жоржиньо, 90+3), Партей, Райс — Сака (Хаверц, 76), Троссар (Тирни, 88), Мартинелли

"Ньюкасл": Поуп — Шер, Ботман (Крафт, 64), Берн — Мерфи (Майли, 64), Гимараес, Тонали, Ливраменто — Барнс (Уиллок, 76), Гордон — Уилсон (Осула, 64)

Предупреждения: Хаверц (90+4), Рая (90+4), Кивиор (90+8) — Крафт (65), Уиллок (90+4)