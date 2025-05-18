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Брайтон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брайтон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча 37-го тура АПЛ "Брайтон" будет принимать на своем поле чемпионов – "Ливерпуль". Если "красные" просто ждут официального завершения сезона, чтобы наконец полноценно отпраздновать свое чемпионство, то у "Брайтона" еще остаются теоретические шансы на квалификацию в еврокубки на следующий сезон.
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Матч состоится в понедельник, 19-го мая 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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