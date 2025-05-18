Брайтон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках матча 37-го тура АПЛ "Брайтон" будет принимать на своем поле чемпионов – "Ливерпуль". Если "красные" просто ждут официального завершения сезона, чтобы наконец полноценно отпраздновать свое чемпионство, то у "Брайтона" еще остаются теоретические шансы на квалификацию в еврокубки на следующий сезон.

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Матч состоится в понедельник, 19-го мая 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" – "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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