Главный тренер Арсенала рассказал о планах на летнее трансферное окно

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Ньюкаслом" (1:0), которая гарантировала его подопечным участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

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Учитывая все проблемы, с которыми пришлось столкнуться "канонирам" в этом сезоне, у Артеты спросили, ожидает ли он поддержки руководства во время летнего трансферного окна.

"Да, но это не что-то новое. Думаю, они всегда поддерживают команду, клуб, в лучший возможный способ, и этим летом не будет иначе. Мы должны быть очень разумными в решениях, которые примем. Очевидно, что нам нужны игроки, потому что состав действительно короткий, а кроме того, мы теряем 4-5 игроков, у которых заканчиваются контракты или аренды. Поэтому нам нужно быть внимательными, очень дисциплинированными в своих действиях и убедиться, что мы будем сильны в новом сезоне. План готов, а время на реализацию будут диктовать многие стороны, многие обстоятельства, которые, к сожалению, мы не контролируем. Но у нас есть замечательные люди, которые этим руководят, и они будут заниматься этим вместе с советом директоров и владельцами. Мы также должны убедиться, что те игроки, которые у нас есть, чувствуют свою ценность, чувствуют любовь и желание продолжить путешествие с нами", – сказал Артета.

Добавим, что за тур до конца чемпионата "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 71 баллом.