Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвид Мойес попрощался с легендарным стадионом Эвертона
Комментарий после игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эмоциональное прощание на последнем матче "ирисок" на "Гудисон Парк" завершилось победой над "Саутгемптоном" со счетом 2:0. После игры тронутый наставник "Эвертона" Дэвид Мойес вспомнил свои годы в клубе и отношения с этим стадионом
"Мы пережили невероятные времена здесь за эти годы, и теперь должны начать восстановление. Этот клуб для меня всегда был как большая семья, но он казался сломанным, выглядел сломанным – теперь это уже не так. Я надеюсь, что владельцы тоже видят то, что мы увидели сегодня, потому что это надо сохранить, восстановить и вернуть нас туда, где мы должны быть и где, как мы верим, должны находиться.
Сегодня здесь собралось сто игроков, которые участвовали в больших матчах и были частью больших команд. Теперь мы должны попытаться сделать это снова. "Гудисон Парк" всегда будут помнить за одно – за людей. Люди в клубе творят его. Всегда творили. И теперь у нас будет шанс сделать это снова – на новом стадионе. Нам нужен каждый из вас. Так же, как сегодня. Первый матч следующего сезона – нам нужны все вы и сразу в полной боевой готовности, чтобы помочь нам", – сказал Мойес.
Добавим, что со следующего сезона клуб Виталия Миколенко переезжает на новый "Эвертон Стэдиум", тогда как на "Гудисон Парк" будет играть женская команда "Эвертона".
Популярное сейчас
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу
- "Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы