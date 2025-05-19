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Дэвид Мойес попрощался с легендарным стадионом Эвертона

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Комментарий после игры

Дэвид Мойес попрощался с легендарным стадионом Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эмоциональное прощание на последнем матче "ирисок" на "Гудисон Парк" завершилось победой над "Саутгемптоном" со счетом 2:0. После игры тронутый наставник "Эвертона" Дэвид Мойес вспомнил свои годы в клубе и отношения с этим стадионом

"Мы пережили невероятные времена здесь за эти годы, и теперь должны начать восстановление. Этот клуб для меня всегда был как большая семья, но он казался сломанным, выглядел сломанным – теперь это уже не так. Я надеюсь, что владельцы тоже видят то, что мы увидели сегодня, потому что это надо сохранить, восстановить и вернуть нас туда, где мы должны быть и где, как мы верим, должны находиться.

Сегодня здесь собралось сто игроков, которые участвовали в больших матчах и были частью больших команд. Теперь мы должны попытаться сделать это снова. "Гудисон Парк" всегда будут помнить за одно – за людей. Люди в клубе творят его. Всегда творили. И теперь у нас будет шанс сделать это снова – на новом стадионе. Нам нужен каждый из вас. Так же, как сегодня. Первый матч следующего сезона – нам нужны все вы и сразу в полной боевой готовности, чтобы помочь нам", – сказал Мойес.

Добавим, что со следующего сезона клуб Виталия Миколенко переезжает на новый "Эвертон Стэдиум", тогда как на "Гудисон Парк" будет играть женская команда "Эвертона".

Читайте такжеАПЛ. Эвертон - Саутгемптон 2:0. Красивое прощание с легендарным Гудисон ПаркЧитайте такжеЦелая эпоха. Как Эвертон прощается со своим стадионом
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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Саутгемптон Гудисон Парк
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Источник:
Everton
Опубликовал: Алексей Полищук
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