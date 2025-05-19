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Сухая игра команды Миколенко. Эвертон - Саутгемптон 2:0. Видеообзор матча
Прощание с домашней ареной удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" оказался сильнее "Саутгемптона" в 37-м туре чемпионата Англии.
Дублем за "ирисок" отметился Илиман Ндиайе.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" — "Саутгемптон" 2:0
Голы: Ндиайе (6, 45+2)
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