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Сухая игра команды Миколенко. Эвертон - Саутгемптон 2:0. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Прощание с домашней ареной удалось

Сухая игра команды Миколенко. Эвертон - Саутгемптон 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" оказался сильнее "Саутгемптона" в 37-м туре чемпионата Англии.

Дублем за "ирисок" отметился Илиман Ндиайе.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" — "Саутгемптон" 2:0

Голы: Ндиайе (6, 45+2)

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Саутгемптон обзор Виталий Миколенко
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