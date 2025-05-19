Важнейшая победа лесников. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча

"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Вест Хэм" в 37-м туре чемпионата Англии.

Свои голы "лесники" забили на 11-й и 61-й минуте. На последних минутах подопечные Грэма Поттера отыграли один мяч, но счет сравнять не сумели.

Таким образом, "Форест" возвращается в гонку за попадание в зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Лондон Стедиум"

"Вест Хэм" – "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Боуэн 86 – Гиббс-Уайт 11, Миленкович 61