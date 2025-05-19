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Важнейшая победа лесников. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча
Все решится через неделю
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Вест Хэм" в 37-м туре чемпионата Англии.
Свои голы "лесники" забили на 11-й и 61-й минуте. На последних минутах подопечные Грэма Поттера отыграли один мяч, но счет сравнять не сумели.
Таким образом, "Форест" возвращается в гонку за попадание в зону Лиги чемпионов.
Английская Премьер-лига, 37 тур
"Лондон Стедиум"
"Вест Хэм" – "Ноттингем Форест" 1:2
Голы: Боуэн 86 – Гиббс-Уайт 11, Миленкович 61
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