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Важнейшая победа лесников. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Все решится через неделю

Важнейшая победа лесников. Вест Хэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" минимально переиграл "Вест Хэм" в 37-м туре чемпионата Англии.

Свои голы "лесники" забили на 11-й и 61-й минуте. На последних минутах подопечные Грэма Поттера отыграли один мяч, но счет сравнять не сумели.

Таким образом, "Форест" возвращается в гонку за попадание в зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Лондон Стедиум"

"Вест Хэм" – "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Боуэн 86 – Гиббс-Уайт 11, Миленкович 61

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