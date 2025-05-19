Легенда АПЛ отметил сразу два юбилея в прощальном матче за свой клуб

18 мая 2025 года легендарный нападающий Джейми Варди сыграл свой последний матч за "Лестер". Он решил попрощаться с командой именно в домашнем матче против "Ипсвича" (2:0), не дожидаясь последнего тура АПЛ против "Борнмута".

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Этот матч стал 500-м для Варди в составе "лис". Перед началом игры на счету англичанина также было 199 забитых голов за "Лестер" во всех турнирах, и, как по сценарию фильма, именно Варди вывел свою команду вперед, забив на 28-й минуте свой 200-й гол.

That incredible 200th moment ✨ pic.twitter.com/CXxuBNfhC5 — Leicester City (@LCFC) May 18, 2025

Символизма также добавляет тот факт, что свой последний матч Варди сыграл ровно через 13 лет после того, как подписал контракт с "Лестером" 18 мая 2012 года.