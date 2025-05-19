  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда АПЛ отметил сразу два юбилея в прощальном матче за свой клуб

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда АПЛ отметил сразу два юбилея в прощальном матче за свой клуб

Англия

Магия чисел

Легенда АПЛ отметил сразу два юбилея в прощальном матче за свой клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 мая 2025 года легендарный нападающий Джейми Варди сыграл свой последний матч за "Лестер". Он решил попрощаться с командой именно в домашнем матче против "Ипсвича" (2:0), не дожидаясь последнего тура АПЛ против "Борнмута".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Этот матч стал 500-м для Варди в составе "лис". Перед началом игры на счету англичанина также было 199 забитых голов за "Лестер" во всех турнирах, и, как по сценарию фильма, именно Варди вывел свою команду вперед, забив на 28-й минуте свой 200-й гол.

Символизма также добавляет тот факт, что свой последний матч Варди сыграл ровно через 13 лет после того, как подписал контракт с "Лестером" 18 мая 2012 года.

Читайте такжеАПЛ. Перестрелка с Ярмолюком в Лондоне и нестареющий Джейми Варди в Лестере
По теме
yellow-arrow
Гранды АПЛ борются за подписание звезды Бундеслиги
yellow-arrow
Барселона может подписать одного из лучших нападающих Ла Лиги
yellow-arrow
Финиш в УПЛ, АПЛ, Серии А и Примере. Плюс финал Лиги Европы. Расписание футбола на 19 – 25 мая
АПЛ Ипсвич Таун Джейми Варди Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости