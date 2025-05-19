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Ливерпуль связался с Борнмутом по поводу трансфера перспективного защитника

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Ливерпуль связался с Борнмутом по поводу трансфера перспективного защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" связался с "Борнмутом" насчет трансфера перспективного защитника.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" связался с "Борнмутом" по поводу Милоша Керкеза, а переговоры сейчас уже находятся на продвинутой стадии. Представители мерсисайдского клуба почти договорились с футболистом об условиях его личного контракта. Сам Керкез заинтересован в переезде на "Энфилд".

Отмечается, что сейчас между клубами ведутся переговоры о трансферной стоимости 21-летнего венгерского игрока.

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В этом сезоне Милош Керкез провел 39 матчей за "Борнмут", забив два гола и отдав 6 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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