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Ливерпуль связался с Борнмутом по поводу трансфера перспективного защитника
Решили подписать другого игрока после того, как не получилось с Дином Хейсеном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" связался с "Борнмутом" насчет трансфера перспективного защитника.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" связался с "Борнмутом" по поводу Милоша Керкеза, а переговоры сейчас уже находятся на продвинутой стадии. Представители мерсисайдского клуба почти договорились с футболистом об условиях его личного контракта. Сам Керкез заинтересован в переезде на "Энфилд".
Отмечается, что сейчас между клубами ведутся переговоры о трансферной стоимости 21-летнего венгерского игрока.
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В этом сезоне Милош Керкез провел 39 матчей за "Борнмут", забив два гола и отдав 6 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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