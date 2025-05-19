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Гранды АПЛ борются за подписание звезды Бундеслиги

Англия

Талантливый нападающий

Гранды АПЛ борются за подписание звезды Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Челси" и "Ливерпуль" ведут увлекательную борьбу за подписание молодой звезды Бундеслиги Беньямина Шешко. Нападающий, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг", привлек внимание обоих клубов, которые видят в нем игрока с исключительным потенциалом для усиления атакующей линии в следующем сезоне.

Впрочем, переговоры оказались сложными. Несмотря на серьезную заинтересованность со стороны "Челси" и "Ливерпуля", ни один из клубов пока не готов удовлетворить высокие финансовые требования немецкой стороны. "Лейпциг" установил стартовую цену, которая превышает 84 миллиона фунтов стерлингов, и это вызвало оживленные дискуссии в офисах на "Стэмфорд Бридж" и "Энфилде".

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Шешко стал одним из самых перспективных талантов на европейской арене. Умение разрывать защиту соперников и голевое чутье сделали его желанной целью для ведущих клубов, стремящихся усилить состав амбициозной молодежью. Но судьба этого трансфера остается неопределенной. Настойчивость "РБ Лейпцига" относительно стоимости игрока добавляет напряжения и может стать решающим фактором в дальнейшем развитии событий.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шешко 21 гол и 6 ассистов в 45 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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