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Нападающий Ливерпуля заинтересован в потенциальном переходе в итальянский гранд
Хочет сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гранд Серии A "Наполи" заинтересован в нападающем "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, на уругвайца хватает желающих. Нуньес уже принял решение покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно и сейчас ожидает, чтобы окончательно определиться со своим следующим клубом.
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"Наполи" уже несколько раз контактировал с представителями форварда и рассматривает ситуацию Нуньеса как возможность, которой спортивный директор Джованни Манна может воспользоваться этим летом. Сообщается, что уругваец заинтересован проектом, который ему предлагают в Неаполе. В то же время на него также претендуют клубы из Саудовской Аравии, которые могут предложить более выгодные условия.
Нуньес пока не принял окончательного решения, однако отмечается, что он сообщит "Наполи" о своем выборе уже в ближайшие дни.
В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 50 миллионов евро.
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