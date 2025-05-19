  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Брайтон – Ливерпуль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках матча 37-го тура АПЛ "Брайтон" будет принимать на своем поле чемпионов – "Ливерпуль". Если "красные" просто ждут официального завершения сезона, чтобы наконец полноценно отпраздновать свое чемпионство, то у "Брайтона" еще остаются теоретические шансы на квалификацию в еврокубки на следующий сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в понедельник, 19-го мая 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Favbet
2.40
3.85
2.77
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Брайтон" – "Ліверпуль"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Лидер Манчестер Сити намекнул на разногласия в раздевалке команды
yellow-arrow
Хаби Алонсо хочет, чтобы Реал подписал еще одного игрока Ливерпуля летом
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля заинтересован в потенциальном переходе в итальянский гранд
Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости