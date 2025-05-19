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Лидер Манчестер Сити намекнул на разногласия в раздевалке команды
Тяжелый сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Что бы ни случилось до конца сезона и даже если "Ман Сити" в конце концов квалифицируется в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что сезон для подопечных Пепа Гвардиолы оказался провальным.
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Недавно полузащитник "горожан" Бернарду Силва высказался по этому поводу и его слова вызывают некоторые размышления, хотя и не слишком удивляют. Португалец намекнул, сознательно или нет, что в раздевалке "Сити" не все спокойно.
"После такого тяжелого сезона ты узнаешь много нового. В плохие времена ты учишься новым вещам. Прежде всего – с кем можно воевать. Потому что именно в плохие времена ты видишь, кто "настоящий", – сказал Силва.
Добавим, что сейчас "Манчестер Сити" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ с 65 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 балл.
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