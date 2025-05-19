Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить главных неудачников сезона в Нидерландах

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" может возглавить главных неудачников сезона в Нидерландах.

После того, как наставник амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли упустил в последний момент сезона победу в Эредивизи, он подал в отставку. Теперь, как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, "аяксиды" ищут нового тренера.

Отмечается, что в их список попал Эрик Тен Хаг, который уже возглавлял "Аякс" в период с 2017 по 2022 год, и затем работал в "Манчестер Юнайтед" с 2022 по 2024 год. Он является одним из главных кандидатов на роль тренера "божьих сыновей", однако в их списке также находится Пауль Симонис из "Гоу Эхед Иглс".

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Ранее сообщалось о том, что Эрик тен Хаг претендует на роль главного тренера леверкузенского "Байера".