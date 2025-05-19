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Юная звезда Арсенала оценил свой прорывной сезон в первой команде

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Как во сне

Юная звезда Арсенала оценил свой прорывной сезон в первой команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Когда 18-летний Майлз Льюис-Скелли отправился в круг благодарности по стадиону после победы над "Ньюкаслом" (1:0) в последнем домашнем матче "Арсенала" в этом сезоне, он имел полное право себя ущипнуть – настолько невероятным выдался для него этот год.

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Еще недавно он сам был на трибунах и аплодировал своим кумирам, а теперь уже принимает овации от болельщиков, которых поразил его прорывной сезон. Он сумел пробиться в основной состав, сыграл в больших еврокубковых матчах против лучших команд мира и даже забил в дебютном матче за сборную Англии.

"Честно, все было, как во сне. Я должен поблагодарить команду, тренерский штаб и фанатов за то, что помогали мне оставаться здоровым и держаться в каждом матче.

Болельщики – это все в футболе. Очень важно, что они сегодня были с нами и поддерживали нас. Мы им очень благодарны. Еще до матча мы сказали тренеру, что хотим победить в последнем домашнем матче сезона, чтобы подарить что-то позитивное болельщикам – и поэтому эта победа сегодня была чрезвычайно важной", – сказал Льюис-Скелли.

Добавим, что в этом сезоне на счету Майлза Льюиса-Скелли 1 гол и 2 ассиста в 38 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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