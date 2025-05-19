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Тоттенхэм хочет подписать звезду другого лондонского клуба

Англия

Впечатляющий сезон

Тоттенхэм хочет подписать звезду другого лондонского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Тоттенхэм" готовится сделать предложение за Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".

После блестящего сезона, увенчанного победой в Кубке Англии, 26-летний футболист, похоже, проводит свои последние месяцы в клубе с юга Лондона. Но "Пэлас" дал четко понять: они готовы отпустить своего лидера, но при условии, что будет активирована клаусула выкупа, которая составляет 68 миллионов фунтов. Эта сумма, которая для многих клубов могла бы стать преградой, совсем не пугает "Тоттенхэм", который давно следит за Эзе и готов выложить эти деньги.

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Эзе сыграл ключевую роль в завоевании первого трофея для "Кристал Пэлас". Его выступление в финале Кубка Англии 16 мая стало кульминацией кампании, во время которой он демонстрировал все: видение поля, дриблинг, голы и лидерские качества в решающие моменты. Поэтому "шпоры" считают, что Эзе идеально впишется в их проект.

Добавим, что в этом сезоне на счету Эзе 13 голов и 11 ассистов в 41 матче за "Кристал Пэлас" во всех турнирах

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Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Эберечи Эзе
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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