Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера
Впрочем, в гонке за его подписание до сих пор нет очевидного фаворита
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топ-клубов Английской Премьер-лиги вышел из борьбы за трансфер звезды леверкузенского "Байера".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, интерес "Манчестер Сити" к Флориану Виртцу, который является одним из самых желанных футболистов в это летнее трансферное окно, в последнее время остыл, ведь руководство "горожан" считает, что общая сумма потраченных средств на его подписание может составить около 300 миллионов евро, что не соответствует их ожиданиям. За 22-летним атакующим полузащитником продолжает следить "Ливерпуль" и "Бавария".
Также отмечается, что "Сити "будет продолжать искать нового креативного полузащитника, а в их списке на данный момент среди других вариантов есть 25-летний Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что Флориан Виртц за свою карьеру в "Байере" забил 57 голов и отдал 65 ассистов в 197 матчах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- Два клуба АПЛ проявляют интерес к Забарному
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака