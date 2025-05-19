  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера

Англия

Впрочем, в гонке за его подписание до сих пор нет очевидного фаворита

Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из топ-клубов Английской Премьер-лиги вышел из борьбы за трансфер звезды леверкузенского "Байера".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, интерес "Манчестер Сити" к Флориану Виртцу, который является одним из самых желанных футболистов в это летнее трансферное окно, в последнее время остыл, ведь руководство "горожан" считает, что общая сумма потраченных средств на его подписание может составить около 300 миллионов евро, что не соответствует их ожиданиям. За 22-летним атакующим полузащитником продолжает следить "Ливерпуль" и "Бавария".

Также отмечается, что "Сити "будет продолжать искать нового креативного полузащитника, а в их списке на данный момент среди других вариантов есть 25-летний Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Флориан Виртц за свою карьеру в "Байере" забил 57 голов и отдал 65 ассистов в 197 матчах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Читайте такжеБарселона может подписать вратаря, которым интересуется Манчестер Юнайтед и клубы Саудовской Аравии
По теме
yellow-arrow
Команду из Чемпионшипа может возглавить известный экс-наставник Ланса и Реймса
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Манчестер Сити Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости