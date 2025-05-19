Одним конкурентом меньше. Топ-клуб АПЛ вышел из борьбы за трансфер звезды Байера

Один из топ-клубов Английской Премьер-лиги вышел из борьбы за трансфер звезды леверкузенского "Байера".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, интерес "Манчестер Сити" к Флориану Виртцу, который является одним из самых желанных футболистов в это летнее трансферное окно, в последнее время остыл, ведь руководство "горожан" считает, что общая сумма потраченных средств на его подписание может составить около 300 миллионов евро, что не соответствует их ожиданиям. За 22-летним атакующим полузащитником продолжает следить "Ливерпуль" и "Бавария".

Также отмечается, что "Сити "будет продолжать искать нового креативного полузащитника, а в их списке на данный момент среди других вариантов есть 25-летний Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".

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Отметим, что Флориан Виртц за свою карьеру в "Байере" забил 57 голов и отдал 65 ассистов в 197 матчах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.