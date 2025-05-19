Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если бы полгода назад болельщикам "волков" сказали, что еще за несколько туров до завершения сезона они обеспечат себе выживание, они бы не поверили. Все было ужасно до прихода Витора Перейры. Но португалец стал тем, кто изменил все. Теперь они спокойно доиграют сезон и имеют шанс забрать очередные три очка, теперь на "Селхерст Парк".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 20 мая.

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