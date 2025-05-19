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Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра попытается вернуться на победный путь

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если бы полгода назад болельщикам "волков" сказали, что еще за несколько туров до завершения сезона они обеспечат себе выживание, они бы не поверили. Все было ужасно до прихода Витора Перейры. Но португалец стал тем, кто изменил все. Теперь они спокойно доиграют сезон и имеют шанс забрать очередные три очка, теперь на "Селхерст Парк".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 20 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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