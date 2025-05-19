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Команду из Чемпионшипа может возглавить известный экс-наставник Ланса и Реймса
Главная задача — вернуть команду в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный бывший главный тренер "Ланса" и "Реймса" может возглавить команду из Чемпионшипа.
Как сообщает издание talkSPORT, руководство "Саутгемптона" продвигается в переговорах с Уильямом Стиллом, который недавно покинул "Ланс" по личным обстоятельствам. Отмечается, что 32-летний английский специалист теперь решил вернуться домой, где его ждет тяжелобольная партнерша.
The NEXT Southampton manager! ????????— talkSPORT (@talkSPORT) May 19, 2025
Will Still is in advanced talks to take over at St Mary's, just one day after leaving French club Lens. ????
The Englishman made the decision to return home to be closer to his partner, who's been battling several serious health issues. ❤️
Will… pic.twitter.com/smFSo8cJcu
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В этом сезоне "Ланс" под руководством Уилла Стилла занял восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 52 очка.
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