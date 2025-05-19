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Команду из Чемпионшипа может возглавить известный экс-наставник Ланса и Реймса

Англия

Главная задача — вернуть команду в АПЛ

Команду из Чемпионшипа может возглавить известный экс-наставник Ланса и Реймса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный бывший главный тренер "Ланса" и "Реймса" может возглавить команду из Чемпионшипа.

Как сообщает издание talkSPORT, руководство "Саутгемптона" продвигается в переговорах с Уильямом Стиллом, который недавно покинул "Ланс" по личным обстоятельствам. Отмечается, что 32-летний английский специалист теперь решил вернуться домой, где его ждет тяжелобольная партнерша.

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В этом сезоне "Ланс" под руководством Уилла Стилла занял восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 52 очка.

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Источник:
https://talksport.com/football/3215320/will-still-quits-lens-southampton-manager talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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