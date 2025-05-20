Кристал Пелас – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Кристал Пелас" только что обыграл "Манчестер Сити" и выиграл первый трофей в истории клуба. Они обладатели Кубка Англии. Теперь у "орлов" последний домашний матч сезона и болельщики точно хотят увидеть еще одну победу. Но способны ли "стекольщики" на еще одну победу, имея немалое похмелье?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 20 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

20 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

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