Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиоле нельзя терять очки
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" имеет два решающих матча до конца сезона. Они проиграли финал Кубка Англии и остаются надеяться только на то, что они попадут в Лигу Чемпионов через АПЛ. Для этого необходимо обыгрывать "Борнмут", никак иначе.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 20 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
20 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Экс-защитник Динамо вернулся к работе в клубе
- Известны кандидатуры, которые рассматриваются на должность главного тренера Полесья
- Кубок Англии. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 1:0. Сенсация в финале
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка