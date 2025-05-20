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Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гвардиоле нельзя терять очки

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" имеет два решающих матча до конца сезона. Они проиграли финал Кубка Англии и остаются надеяться только на то, что они попадут в Лигу Чемпионов через АПЛ. Для этого необходимо обыгрывать "Борнмут", никак иначе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 20 мая.

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Английская Премьер-лига. 37-й тур.

20 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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