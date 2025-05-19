Ключевой защитник Арсенала из-за травмы будет вынужден перенести операцию

Ключевой защитник лондонского "Арсенала" из-за травмы будет вынужден перенести операцию.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Сэма Дина из издания The Telegraph, медицинский штаб "канониров" был вынужден принять решение об операции Юрриена Тимбера в связи с тем, что 23-летний нидерландец испытывал определенные проблемы на протяжении нескольких последних недель с голеностопом.

Точный срок отсутствия игрока из-за хирургического вмешательства и его дальнейшее восстановление пока неизвестен. Прошлый сезон Тимбер пропустил почти полностью из-за разрыва крестообразных связок правого колена.

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В текущем сезоне Юрриен Тимбер провел 48 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.