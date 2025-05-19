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Салах проведет свой юбилейный матч за Ливерпуль
400-й матч в футболке красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 37-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона" станет особенным для звездного вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Египетский футболист проведет свой 400-й матч в футболке "красных".
4⃣0⃣0⃣— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2025
A milestone Reds appearance for the Egyptian King ????❤️ pic.twitter.com/xT7pQgSE6Q
Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года из "Ромы" за 42 млн евро.
Добавим, что поединок "Брайтон" - "Ливерпуль" стартует 19 мая в 22:00 по Киеву.
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