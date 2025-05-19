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Салах проведет свой юбилейный матч за Ливерпуль

Англия

400-й матч в футболке красных

Салах проведет свой юбилейный матч за Ливерпуль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона" станет особенным для звездного вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Египетский футболист проведет свой 400-й матч в футболке "красных".

Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года из "Ромы" за 42 млн евро.

Добавим, что поединок "Брайтон" - "Ливерпуль" стартует 19 мая в 22:00 по Киеву.

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