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Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года
Это не имеет никакого смысла (С)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сомневается в своем участии в предстоящем клубном чемпионате мира.
"Это не имеет никакого смысла. Но такое случается, когда вы втискиваете новые турниры посреди контрактной ситуации. Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на клубном чемпионате мира, что я буду делать?
Никто не позаботится обо мне на тот момент. Поэтому есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть. Я не устанавливаю правила, я ничего не могу с этим сделать", - сказал футболист.
Напомним, что Кевин Де Брюйне
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