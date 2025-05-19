Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сомневается в своем участии в предстоящем клубном чемпионате мира.

"Это не имеет никакого смысла. Но такое случается, когда вы втискиваете новые турниры посреди контрактной ситуации. Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на клубном чемпионате мира, что я буду делать?

Никто не позаботится обо мне на тот момент. Поэтому есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть. Я не устанавливаю правила, я ничего не могу с этим сделать", - сказал футболист.