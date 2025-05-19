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Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года

Англия

Это не имеет никакого смысла (С)

Кевин де Брюйне рассказал, сыграет ли он на Клубном чемпионате мира 2025 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сомневается в своем участии в предстоящем клубном чемпионате мира.

"Это не имеет никакого смысла. Но такое случается, когда вы втискиваете новые турниры посреди контрактной ситуации. Я должен заботиться о себе, потому что если я получу травму на клубном чемпионате мира, что я буду делать?

Никто не позаботится обо мне на тот момент. Поэтому есть большая вероятность, что я, вероятно, не буду играть. Я не устанавливаю правила, я ничего не могу с этим сделать", - сказал футболист.

Напомним, что Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет "Манчестер Сити" по завершении этого сезона.

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