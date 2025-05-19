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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:2. Красные все еще не могут одержать победу в статусе чемпионов

Англия
Обновлено

А вот "Брайтон" продолжает надеяться на еврокубки

АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:2. Красные все еще не могут одержать победу в статусе чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брайтон" – "Ливерпуль" 3:2

Голы: Аяри (32), Митома (69), Хиншелвуд (87) – Эллиотт (9), Собослай (45+1)

"Брайтон": Вербрюгген · Виффер, ван Хеке, Вебстер, Эступиньян – Балеба, Аяри (Гомес, 74) – Минте (Хиншелвуд, 83), Груда (О'Райлі, 74), Адингра (Митома, 65) – Уэлбек (Хоуэлл, 84)

"Ливерпуль": Алиссон – Брэдли (Эндо, 77), Кванса, Конате, Цимикас – Гравенберх, Собослай (Джонс, 64) – Салах, Эллиотт, Гакпо (Диас, 63) – Кьеза (Нуньес, 63)

Предупреждение: Вебстер (77)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.05.2025 в 00:08
ШО ТО БУЛО Щось схоже на матч чемпіона Ла Ліги К'єза м'яко кажучи не підійшов Ліверпулю, а можливо і ритми АПЛ не для нього! А Салах у 400 матчі такий момент про... ґавив
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.05.2025 в 00:08
ШО ТО БУЛО Щось схоже на матч чемпіона Ла Ліги К'єза м'яко кажучи не підійшов Ліверпулю, а можливо і ритми АПЛ не для нього! А Салах у 400 матчі такий момент про... ґавив
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