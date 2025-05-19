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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:2. Красные все еще не могут одержать победу в статусе чемпионов
А вот "Брайтон" продолжает надеяться на еврокубки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
"Брайтон" – "Ливерпуль" 3:2
Голы: Аяри (32), Митома (69), Хиншелвуд (87) – Эллиотт (9), Собослай (45+1)
"Брайтон": Вербрюгген · Виффер, ван Хеке, Вебстер, Эступиньян – Балеба, Аяри (Гомес, 74) – Минте (Хиншелвуд, 83), Груда (О'Райлі, 74), Адингра (Митома, 65) – Уэлбек (Хоуэлл, 84)
"Ливерпуль": Алиссон – Брэдли (Эндо, 77), Кванса, Конате, Цимикас – Гравенберх, Собослай (Джонс, 64) – Салах, Эллиотт, Гакпо (Диас, 63) – Кьеза (Нуньес, 63)
Предупреждение: Вебстер (77)
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