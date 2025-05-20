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Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Комана Гвардиолы попытается вернуться на победное шествие

Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Права на ошибку у "Манчестер Сити" нет. Они должны выигрывать, если хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. "Борнмут" в текущем розыгрыше АПЛ уже выигрывал у подопечных Гвардиолы. Поэтому легко "горожанам" не будет, несмотря на домашний статус поединка. В последних девяти подряд матчах на "Этихаде" против "вишенок" "горожане" победили. Как же будет в этот раз?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Посмотреть матч можно будет на телеканале Setanta Sports. Он доступен на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 20 мая в 22:00.

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Английская Премьер-лига, 37 тур

"Этихад" (Манчестер)

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