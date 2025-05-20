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Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Комана Гвардиолы попытается вернуться на победное шествие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Права на ошибку у "Манчестер Сити" нет. Они должны выигрывать, если хотят в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. "Борнмут" в текущем розыгрыше АПЛ уже выигрывал у подопечных Гвардиолы. Поэтому легко "горожанам" не будет, несмотря на домашний статус поединка. В последних девяти подряд матчах на "Этихаде" против "вишенок" "горожане" победили. Как же будет в этот раз?
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Посмотреть матч можно будет на телеканале Setanta Sports. Он доступен на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 20 мая в 22:00.
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Английская Премьер-лига, 37 тур
"Этихад" (Манчестер)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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