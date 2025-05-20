Арне Слот прокомментировал поражение Ливерпуля от Брайтона

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот в целом остался доволен игрой своей команды в поражении со счетом 2:3 от "Брайтона".

"Замечательная футбольная игра. Две команды, которые хотели играть, две команды, которые хотели победить, без намерений делать то, что обычно не нравится зрителям – без затягивания времени, без симуляций. Две команды, которые на протяжении почти 100 минут пытались выиграть матч, с блестящими индивидуальными моментами.

Я видел несколько с нашей стороны, но второй гол "Брайтона" – передача от вратаря к полузащитнику, который сделал вид, что отдает пас в одну сторону, а затем сыграл на другого полузащитника. Это был великолепный момент с их стороны. А подготовка к третьему голу – то, как Митома подбил мяч позади своей опорной ноги на ход открывшемуся под него полузащитнику С их точки зрения это были фантастические моменты. И, думаю, таких моментов было немало на протяжении всего матча с обеих сторон. Итак, это было наслаждение для просмотра, но, к сожалению, не с тем результатом, который мы хотели", – сказал Слот.