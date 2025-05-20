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Наставник Брайтона гордится своей командой после победы над Ливерпулем
Впереди еще один матч
Фото - www.brightonandhovealbion.com
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер пообщался с медиа после победы над "Ливерпулем" (3:2).
"Я очень горжусь командой. В течение сезона было много взлетов и падений, и важно не перегибать палку в эмоциях, оставаться приземленными и скромными, потому что впереди еще один матч. Но я действительно очень горжусь командой.
Речь идет не только о тактической стороне, но и о ментальной. Достичь успеха можно только тогда, когда держишься вместе, и сегодня мы это доказали. Первый гол "Ливерпуля" стал для нас тревожным сигналом, но игроки изменили интенсивность на поле, и я был доволен их реакцией.
Конечно, такие игроки, как Мэтт О'Райли и Джек Хиншелвуд хотели выйти с первых минут, но они имели правильный настрой: выйти и помочь команде тогда, когда их выпустят. Так и произошло", – сказал Хюрцелер.
Добавим, что за тур до конца чемпионата "Брайтон" занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками.
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