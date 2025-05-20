Наставник Брайтона гордится своей командой после победы над Ливерпулем

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер пообщался с медиа после победы над "Ливерпулем" (3:2).

"Я очень горжусь командой. В течение сезона было много взлетов и падений, и важно не перегибать палку в эмоциях, оставаться приземленными и скромными, потому что впереди еще один матч. Но я действительно очень горжусь командой.

Речь идет не только о тактической стороне, но и о ментальной. Достичь успеха можно только тогда, когда держишься вместе, и сегодня мы это доказали. Первый гол "Ливерпуля" стал для нас тревожным сигналом, но игроки изменили интенсивность на поле, и я был доволен их реакцией.

Конечно, такие игроки, как Мэтт О'Райли и Джек Хиншелвуд хотели выйти с первых минут, но они имели правильный настрой: выйти и помочь команде тогда, когда их выпустят. Так и произошло", – сказал Хюрцелер.