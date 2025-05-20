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Не дотянул до юбилейного. У капитана Ливерпуля прервалась продолжительная серия матчей за клуб в АПЛ
Причём от него тут не зависело
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У капитана "Ливерпуля" прервалась продолжительная серия матчей за клуб в АПЛ.
Вирджил Ван Дейк в матче против "Брайтона" не вышел на поле с первых минут. Прервалась серия из 69-ти матчей "Ливерпуля", в которых нидерландец выходил со старта.
Капитан был в заявке и провёл весь матч на скамейке запасных "Ливерпуля".
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Напомним, что "Ливерпуль" уступил "Брайтону" в матче Премьер-Лиги со счётом 2:3. "Мерсисайдцы" не могут победить в трёх матчах подряд.
"Брайтон" же поднялся на восьмую строчку, набрав 58 баллов.
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