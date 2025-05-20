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Не дотянул до юбилейного. У капитана Ливерпуля прервалась продолжительная серия матчей за клуб в АПЛ

Англия

Причём от него тут не зависело

Не дотянул до юбилейного. У капитана Ливерпуля прервалась продолжительная серия матчей за клуб в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У капитана "Ливерпуля" прервалась продолжительная серия матчей за клуб в АПЛ.

Вирджил Ван Дейк в матче против "Брайтона" не вышел на поле с первых минут. Прервалась серия из 69-ти матчей "Ливерпуля", в которых нидерландец выходил со старта.

Капитан был в заявке и провёл весь матч на скамейке запасных "Ливерпуля".

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Напомним, что "Ливерпуль" уступил "Брайтону" в матче Премьер-Лиги со счётом 2:3. "Мерсисайдцы" не могут победить в трёх матчах подряд.

"Брайтон" же поднялся на восьмую строчку, набрав 58 баллов.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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