Впервые в своей истории. Ливерпуль отметился достижением в АПЛ

"Ливерпуль" отметился достижением в АПЛ.

"Мерсисайдцы" забили в каждом выездном матче АПЛ в сезоне 2024/25. Это случилось впервые в истории клуба.

Больше всего голов "Ливерпуль" забил в ворота "Тоттенхэма" 22 декабря – их было шесть. На втором месте матч с "Вест Хэмом" 29 декабря, в котором "мерсисайдцы" забили 5 голов.

A new club record ???? pic.twitter.com/3XtsNffZc5 — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2025

Подобным достижением отмечались "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2001/02.

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Напомним, что "Брайтон" обыграл "Ливерпуль" на домашнем поле со счётом 3:2. При этом "мерсисайдцы" выиграли в первом тайме.