Гвардиола о полузащитнике Манчестер Сити: Это второй лучший распасовщик, с которым я работал

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал полузащитника клуба одним из лучших распасовщиков, с которым он работал.

По словам испанского наставника, будет сложно найти другого игрока, который бы так же хорошо передавал мяч, как Де Брюйне.

Сначала Гвардиола назвал его "одним из лучших трёх игроков", которых он когда-либо видел, но затем быстро передумал.

"Один из них — Месси. Двое других, дайте-ка подумать... Ладно, поставлю Кевина на второе место. Месси — лучший из тех, кого я когда-либо видел, потому что Месси делал это очень, очень близко к штрафной, но Кевин там. Дело только в статистике, голах, передачах, которые он дает команде в последней трети поля, и в таланте. Это уникально, вот почему он был одним из лучших игроков в истории этого клуба. Это громкие слова, потому что он был особенным игроком", - заявил Гвардиола.

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Напомним, что контракт Кевина де Брюйне с "Манчестер Сити" действителен до конца сезона.