Тоттенхэм является одним из фаворитов на подписание звезды Лиона

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Тоттенхэм" твердо находится в гонке за подписание звезды "Лиона" Райана Шерки, однако пока что воздерживается от активных действий – как минимум до финала Лиги Европы. Ключевыми факторами, которые повлияют на решение "шпор", станут путевка в Лигу чемпионов и определенность с тренером.

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Впрочем, "Боруссия" Дортмунд также не теряет интереса к Шерки. Последний раз контакт между сторонами происходил в феврале, после чего новых шагов не было, но ситуация может быстро измениться. Еще одним претендентом является "Аталанта". Переговоры с представителями игрока состоялись еще прошлым летом, но тогда зашли в тупик из-за сомнений в ментальности футболиста. Однако потенциальное продление контракта главного тренера Джана Пьеро Гасперини, умеющего работать с непростыми личностями, может вдохнуть новую жизнь в это дело.

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Кроме вышеупомянутых клубов, за Шерки наблюдают и другие европейские команды – среди них "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". Учитывая низкую клаусулу (20 миллионов евро) и открытость "Лиона" к продаже, все решит сила проекта, предложенного футболисту, а также финансовый пакет для его окружения.

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Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки отметился 12 голами и 20 ассистами в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах.