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Эксперты Sky Sports представили свои команды сезона АПЛ

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Выбрали лучших

Эксперты Sky Sports представили свои команды сезона АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эксперты Sky Sports представили свои команды сезона АПЛ.

Гари Невилл и Джейми Каррагер составили символические сборные сезона АПЛ. Бывшие футболисты выбрали пять одинаковых игроков.

Команда Джейми Каррагера:

Алиссон ("Ливерпуль") – Муньос ("Кристал Пэлас"), Миленкович-Савич ("Ноттингем Форест"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Льюис-Скелли ("Арсенал") – Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Тонали ("Ньюкасл"). Райс ("Арсенал") – Салах ("Ливерпуль"), Исак ("Ньюкасл"), Гиббс-Вайт ("Ноттингем Форест").

Выбор Гари Невилла:

Селс ("Ноттингем Форест") – Муньос ("Кристал Пэлас"), Миленкович-Савич ("Ноттингем Форест"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Керкез ("Борнмут") – Гравенберх ("Ливерпуль"), Тилеманс ("Астон Вилла"), Гимараес ("Ньюкасл") - Салах ("Ливерпуль"), Исак ("Ньюкасл"), Мбемо ("Брентфорд").

Напомним, что в воскресенье 25 мая в АПЛ пройдёт последний 38 тур.

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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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