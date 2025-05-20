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Эксперты Sky Sports представили свои команды сезона АПЛ
Выбрали лучших
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эксперты Sky Sports представили свои команды сезона АПЛ.
Гари Невилл и Джейми Каррагер составили символические сборные сезона АПЛ. Бывшие футболисты выбрали пять одинаковых игроков.
Команда Джейми Каррагера:
Алиссон ("Ливерпуль") – Муньос ("Кристал Пэлас"), Миленкович-Савич ("Ноттингем Форест"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Льюис-Скелли ("Арсенал") – Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Тонали ("Ньюкасл"). Райс ("Арсенал") – Салах ("Ливерпуль"), Исак ("Ньюкасл"), Гиббс-Вайт ("Ноттингем Форест").
Выбор Гари Невилла:
Селс ("Ноттингем Форест") – Муньос ("Кристал Пэлас"), Миленкович-Савич ("Ноттингем Форест"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Керкез ("Борнмут") – Гравенберх ("Ливерпуль"), Тилеманс ("Астон Вилла"), Гимараес ("Ньюкасл") - Салах ("Ливерпуль"), Исак ("Ньюкасл"), Мбемо ("Брентфорд").
Who do you agree with? Who missed out? ????@GNev2 and @Carra23 have made their picks for their Premier League Team of the Season! ???? pic.twitter.com/v4OkzxiPpn— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2025
Напомним, что в воскресенье 25 мая в АПЛ пройдёт последний 38 тур.
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